Suspeito de chefiar tráfico em Arraial do Cabo é preso em festa em Monte Alto

Uma operação da Polícia Militar e do PROEIS, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, resultou na prisão de um homem de 24 anos, apontado como um dos líderes do tráfico local, na noite de segunda-feira (27). O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi localizado no distrito de Monte Alto enquanto participava de um evento privado à beira da lagoa.

A captura foi possível após uma troca de informações entre diferentes equipes do 25º BPM. Os agentes se deslocaram até a Avenida Pôr do Sol por volta das 23h, onde identificaram o homem.

Contra o abordado já havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. O homem foi conduzido à delegacia de Arraial do Cabo e, posteriormente, encaminhado à Central de Flagrantes (125ª DP). Ele permanece preso e aguarda as decisões do Judiciário.