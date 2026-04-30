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Suspeito de chefiar tráfico em Arraial do Cabo é preso em festa em Monte Alto

Jornal de Sábado
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Uma operação da Polícia Militar e do PROEIS, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, resultou na prisão de um homem de 24 anos, apontado como um dos líderes do tráfico local, na noite de segunda-feira (27). O suspeito, que estava foragido da Justiça, foi localizado no distrito de Monte Alto enquanto participava de um evento privado à beira da lagoa.

A captura foi possível após uma troca de informações entre diferentes equipes do 25º BPM. Os agentes se deslocaram até a Avenida Pôr do Sol por volta das 23h, onde identificaram o homem.

Contra o abordado já havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. O homem foi conduzido à delegacia de Arraial do Cabo e, posteriormente, encaminhado à Central de Flagrantes (125ª DP). Ele permanece preso e aguarda as decisões do Judiciário.

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