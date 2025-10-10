Suspeito de chefiar tráfico em Duque de Caxias é preso enquanto curtia praia com a família em Cabo Frio

Um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na comunidade Parada Angélica, em Duque de Caxias, foi preso nesta quinta-feira (9) enquanto aproveitava a Praia do Forte com a família, em Cabo Frio.

Ele era considerado foragido da Justiça e tinha contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias, segundo a Polícia Civil.

A prisão foi realizada no início da tarde, na altura da Avenida Macário Pinto Lopes, após trabalho de inteligência e monitoramento do Grupo de Investigações Criminais (GIC), sob coordenação do delegado Allan Duarte Lacerda.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito vinha sendo acompanhado há semanas pelo setor de inteligência, que monitorava seus deslocamentos até o momento oportuno da abordagem e apesar de ser considerado de alta periculosidade, ele não ofereceu resistência no momento da prisão.

Ainda de acordo com os investigadores, o homem atua no tráfico desde os 14 anos de idade.

O caso se enquadra no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, que trata da associação para o tráfico de drogas.