Suspeito de gerenciar tráfico no Rio da Areia é preso em Saquarema

O suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Rio da Areia, em Saquarema, foi preso na tarde desta quinta-feira (2) por policiais da 124ª DP. Ele estava acompanhado por dois adolescentes, liberados pela polícia.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi localizado após informações de que estaria trafegando em um carro pela região. Durante as buscas, ele tentou fugir, resultando em perseguição pela estrada Latino Melo.

Ainda segundo a polícia, o suspeito, que possui antecedentes criminais e faz uso de tornozeleira eletrônica, foi detido em flagrante pelos crimes de conduzir veículo roubado e adulterado, além de corrupção de menores. O carro havia sido roubado em 2022, no Méier, Zona Norte do Rio.

A Polícia informou que o homem será encaminhado ao sistema prisional nesta sexta-feira (3).