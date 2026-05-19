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Suspeito de matar idosa esfaqueada dias antes do aniversário é preso em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (19) suspeito de matar uma idosa de 68 anos a facadas em São Pedro da Aldeia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, vizinho da vítima, foi localizado caminhando pelo bairro Estação após denúncias apontarem que ele estaria na região. 

Equipes realizaram buscas no local e conseguiram capturar o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão. 

A prisão aconteceu três dias após a morte de Léa da Silva, de 68 anos, morta dentro da própria residência no bairro Parque dos Meninos. O caso gerou grande comoção na cidade, já que a vítima completaria 69 anos na próxima segunda-feira (25).

De acordo com o a ocorrência, a idosa foi atacada com golpes de faca dentro de casa, na Rua Santo Antônio. Moradores informaram aos policiais que o autor do crime seria o vizinho da vítima. 

Segundo testemunhas, o suspeito fugiu logo após o ataque, antes da chegada da Polícia Militar. 

Moradores também relataram que ele costumava circular pela localidade apresentando sinais de embriaguez e possível uso de entorpecentes. 

Ainda conforme relatos, o homem já teria ameaçado outras pessoas da região anteriormente. 

A perícia da Polícia Civil realizou os procedimentos no imóvel e o corpo da vítima foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). 

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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