Suspeito de participar de sessão de tortura antes de execução é capturado em Cabo Frio

Um homem investigado por suspeita de homicídio qualificado e ocultação de cadáver foi preso nesta terça-feira (5) em Cabo Frio. Ele era considerado foragido. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia civil da cidade após ações de inteligência no bairro Jacaré.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de está relacionado a um crime ocorrido em 7 de outubro de 2024, na Rua do Pomar. A vítima, conhecida como “Joca”, teria sido capturada, torturada e morta por integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com a investigação, os policiais receberam informações sobre a movimentação do foragido e passaram a monitorar a região para evitar uma possível fuga. Após diligências, o suspeito foi localizado e abordado pelos agentes.

Ainda conforme a Polícia Civil, o preso possui anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte de arma de fogo e homicídio.

A 126ª DP informou que operações de combate às facções criminosas e aos crimes violentos seguem sendo realizadas em Cabo Frio.