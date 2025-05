Suspeito de roubo de celular é detido em São Pedro da Aldeia

Uma operação da Guarda Civil Municipal foi concluída com a prisão de um suspeito de roubo em São Pedro da Aldeia.

A ação, realizada nesta quinta-feira (22/05), ocorreu durante o patrulhamento preventivo. O homem havia roubado o celular de uma jovem no bairro Jardim Arco-Íris. Após cerco tático em conjunto com a Polícia Militar, ele foi encontrado e levado à 125ª Delegacia de Polícia.

De acordo com os agentes envolvidos na operação, o indivíduo empreendeu fuga em direção ao centro da cidade após o roubo do aparelho celular. A vítima, com auxílio de populares, conseguiu reconhecê-lo e tentou detê-lo pelas ruas centrais, sem êxito.

Durante a fuga, o homem invadiu residências e trocou de roupa com o intuito de dificultar sua identificação. Viaturas da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar realizaram um cerco tático por diversas ruas da região central em busca do suspeito.

Na continuidade da operação, a guarnição de Pronta Resposta, com o apoio da guarnição Operacional, conseguiu localizar e deter W. L. na Rua 12 de Outubro, no bairro São José.

O detido foi encaminhado à 125ª DP, sendo posteriormente conduzido à DEAM Cabo Frio, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. Ele estava com tornozeleira eletrônica e foi identificado que possui extensa ficha criminal por diversos delitos.