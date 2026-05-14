Suspeito de tentativa de estupro é preso pela Romu horas após o crime em Cabo Frio

A Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, prendeu, por volta das 21h30 dessa quarta-feira (13), o homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de estupro registrada horas antes no bairro Braga, nas proximidades da Praia das Dunas.

O caso aconteceu no fim da tarde e gerou repercussão nas redes sociais e em grupos comunitários da Região dos Lagos, mobilizando moradores e forças de segurança.

De acordo com o coordenador da Romu, Mateus Henrique, as equipes iniciaram as buscas logo após terem acesso às imagens e informações que passaram a circular na internet.

“Assim que tivemos acesso às imagens que começaram a circular nas redes sociais, a equipe iniciou imediatamente as buscas. Conseguimos localizar o suspeito nas proximidades da Rodoviária de Cabo Frio”, afirmou.

Segundo o coordenador, o homem foi encontrado enquanto tentava utilizar um transporte irregular de passageiros para deixar o município.

“Ele estava bastante agitado no momento da abordagem, mas não apresentou resistência à prisão”, completou.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada e o caso seguirá sob investigação.