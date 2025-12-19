Suspeito é baleado após tentativa de assalto em São Pedro da Aldeia

Um suspeito foi baleado após uma tentativa de assalto em São Pedro da Aldeia, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que é colecionador, atirador e caçador (CAC) e possuía arma de fogo registrada, reagiu à abordagem e disparou contra os ocupantes de um veículo. Na fuga, o carro conduzido pelo suspeito atingido bateu contra um muro.

De acordo com a Polícia Militar, um homem informou que foi abordado por três indivíduos que estavam em um veículo no momento em que saía de casa. O grupo tentou colocá-lo à força dentro do automóvel. Para se desvencilhar, a vítima arremessou a bolsa para o interior do carro, distraindo os suspeitos.

O homem baleado, com cerca de 30 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro, onde permanece sob custódia policial. No local do acidente, um revólver calibre 32 foi apreendido. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

A vítima que reagiu à abordagem informou que irá se apresentar à delegacia acompanhada de advogado, levando a arma utilizada. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) como tentativa de homicídio.





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente recebeu atendimento de emergência pela equipe local e foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), unidade de referência para casos especializados. A unidade de saúde informou que o estado do paciente é estável.