Suspeito é baleado e outro é preso durante ação da PM em comunidade de Arraial do Cabo

Um suspeito foi baleado e outro foi preso durante uma ação da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15), em uma comunidade de Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada nas proximidades do portão da reserva, no final da Rua Tomé de Souza, no Morro da Cabocla.

De acordo com informações da PM, as equipes realizavam patrulhamento quando receberam denúncias sobre homens armados envolvidos com o tráfico de drogas na região. Os policiais seguiram para o local e montaram um cerco tático na área.

Segundo a corporação, ao perceberem a chegada das equipes, os suspeitos fugiram em direção a uma trilha na mata.

Durante a perseguição, um dos homens teria apontado uma arma para os agentes e desobedecido à ordem de parada.

Ainda conforme a polícia, houve disparos por parte das equipes para conter a ameaça. Após a ação, um dos suspeitos foi atingido, socorrido e encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico. O segundo homem foi detido sem ferimentos.

Na ocorrência, os policiais apreenderam: