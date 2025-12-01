Suspeito joga arma pela janela durante fuga e é preso após perseguição em Cabo Frio

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada deste domingo (30), em Cabo Frio, depois de arremessar uma arma de fogo pela janela do carro enquanto fugia de uma viatura policial. A perseguição começou por volta de 2h15, logo após o veículo em que ele estava ser flagrado em alta velocidade.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início na Rua Porto Alegre, quando um automóvel entrou na via rapidamente e o condutor efetuou um disparo para o alto. Ao notar a aproximação da viatura, ele iniciou a fuga em direção ao centro da cidade.

Na área dos fundos de um super mercado, o motorista jogou a arma pela janela. Os policiais recolheram a pistola 9mm com numeração suprimida equipada com um carregador contendo 15 munições. A perseguição continuou logo em seguida.

Durante a fuga, o motorista passou pela Ponte Feliciano Sodré, onde uma mulher desceu do carro antes que ele acelerasse novamente, chegando a bater na porta da viatura. A condução seguiu de forma arriscada em direção ao bairro Jacaré, passando inclusive por trás de um ponto de ônibus onde havia diversas pessoas.

O veículo seguiu até a Rua do Pomar, no Jacaré, onde colidiu com um carro estacionado. O suspeito foi detido no local. Dentro do carro também estava uma adolescente, irmã da mulher que havia descido durante a fuga e companheira do homem.

Na busca veicular, os policiais encontraram outro carregador com 12 munições calibre 9mm intactas. De acordo com a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e disse ter consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Cabo Frio. O homem suspeito permaneceu preso pelos crimes previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 163, inciso III, do Código Penal. As irmãs foram ouvidas e liberadas.