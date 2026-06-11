Suspeito por homicídio em Casimiro é encontrado escondido em Cabo Frio com arma e moto roubada

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), em Cabo Frio, um homem condenado por tráfico de drogas e apontado como o segundo envolvido em um homicídio ocorrido no dia 1º de abril deste ano, em Casimiro de Abreu.

Segundo as investigações, a motivação do crime estaria relacionada ao envolvimento da vítima com a ex-companheira de um dos autores.

A prisão foi realizada durante uma ação conjunta entre policiais civis das delegacias de Casimiro de Abreu e Cabo Frio. O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Parque Eldorado II após trabalho de inteligência das equipes.

Conhecido pelo apelido de “Roque”, ele foi identificado como o segundo investigado preso pelo assassinato. No dia do crime, outro envolvido já havia sido detido em flagrante.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, que será periciada e pode ter sido utilizada no homicídio investigado. Os policiais também apreenderam uma motocicleta com motor proveniente de roubo.

Diante dos materiais encontrados, o suspeito também foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Informações da investigação apontam que ele atuava como uma das lideranças do tráfico de drogas na localidade conhecida como Arroz, em Barra de São João.

Após os procedimentos na delegacia, ele permaneceu à disposição da Justiça.