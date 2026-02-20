Pular para o conteúdo

Tartaruga marinha debilitada é resgatada na Prainha, em Arraial do Cabo

Uma tartaruga marinha foi resgatada na quinta-feira (19), na Prainha, em Arraial do Cabo. A ocorrência mobilizou o Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), vinculado à Secretaria do Ambiente e Saneamento (SEMAS).

A equipe foi acionada para dar suporte ao recolhimento do animal e, ao chegar ao local, constatou que o resgate inicial já havia sido realizado por agentes ambientais da Prainha. A tartaruga apresentava sinais vitais, porém com baixa atividade motora. Não havia feridas expostas, fraturas na carapaça ou indícios aparentes de traumas externos.

Após o manejo adequado, o animal foi encaminhado à sede da Guarda Ambiental, na Praia dos Anjos.

O Instituto Albatroz foi notificado e acionado para realizar avaliação clínica detalhada, exames laboratoriais e os cuidados veterinários especializados. A tartaruga foi levada pela equipe do instituto para o Centro de Reabilitação, onde permanecerá sob acompanhamento.

