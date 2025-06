Tartarugas-marinhas são resgatadas e levadas para o mar em Cabo Frio

Quatro tartarugas-marinhas que estavam presas em uma de rede espera foram resgatadas neste sábado (14) na Praia dos Pescadores, no Morro do Vigia, em Cabo Frio. O resgate aconteceu por meio da Guarda Civil Municipal da cidade.

A operação foi conduzida pela Guarda Marítima e Ambiental, que chegou ao local após denúncia. As tartarugas foram soltas em segurança no mar, e a rede foi retirada do local.

Segundo a Guarda Marítima e Ambiental, as redes de espera, que são um tipo de equipamento armado no mar aguardando que os peixes se prendam, representam uma grande ameaça à vida marinha. No caso das tartarugas, o risco é ainda maior: ao ficarem presas, elas podem se ferir ou até morrer por asfixia, caso não consigam subir à superfície para respirar. A atuação rápida da equipe evitou a morte dos animais.