Teatro de São Pedro da Aldeia abre temporada de espetáculos com comédia neste domingo

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa dará início à sua temporada de espetáculos em 2025 com uma apresentação especial de stand-up comedy e improvisação. O público poderá conferir o talento e a irreverência dos comediantes Daniel Lopes e Kwesny em um show dinâmico e interativo, neste domingo (02/02), às 19h. O show tem classificação indicativa de 16 anos e conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Essa é a terceira vez que o espetáculo será apresentado no palco do teatro aldeense. O stand-up comedy promete momentos de muitas risadas com piadas e um formato que se reinventa a cada edição, tornando cada sessão uma experiência única. O humorista Daniel Lopes comentou sobre a expectativa para a apresentação: “Vai ser uma super apresentação. A plateia aldeense é bem animada e sempre fomos muito bem recebidos na cidade. A cada show só melhora”, afirma.

Os humoristas já levaram o show a diversas cidades do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, incluindo Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Búzios, Rio Bonito, Juiz de Fora, Petrópolis, Nova Friburgo e Resende. O show de comédia destaca a vivência do carioca e aposta em interação constante com a plateia. No encerramento, o público participa do quadro especial “A Plateia Contra-Ataca!”, onde os humoristas improvisam com base nas sugestões da audiência. O espetáculo tem duração aproximada de 1h30 e contará com participações especiais.

Os ingressos estão à venda no site Sympla e há disponibilidade de meia-entrada para menores de 21 anos, maiores de 65 anos, professores, estudantes e pessoas com deficiência. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a produção pelo WhatsApp (21) 96757-8451.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.