Teatro de São Pedro da Aldeia recebe Dudu Oliveira e a Orquestra Cavaquinhos de Brasília nesta terça-feira

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa recebe nesta terça-feira (11/02), às 18h, uma apresentação especial de Dudu Oliveira e a Orquestra Cavaquinhos de Brasília. Com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento tem classificação livre e entrada gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla, sujeita à lotação do espaço.

Criada em 2013 dentro do Projeto Cultural Waldir Azevedo, a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília reúne alunos e professores do projeto e já se apresentou em importantes palcos do Brasil, como o Clube do Choro e o Teatro do Sesc, além de festivais renomados. O grupo também recebeu um convite especial para representar o Brasil na comemoração do Dia Internacional do Choro, na Alemanha, ao lado da Orquestra Sinfônica de Berlim.

O secretário Municipal de Cultura, Thiago Marques, acredita que eventos como este são fundamentais para democratizar o acesso à cultura na cidade. “É uma grande satisfação proporcionar à população momentos culturais de alta qualidade, ainda mais com entrada gratuita. O Teatro Municipal é um espaço que deve estar sempre vivo e acessível a todos”, destacou.

Dudu Oliveira, músico e idealizador do projeto, celebra o retorno à sua cidade natal. “Depois de muitos anos, volto à terra onde cresci e dei meus primeiros passos na música. Trazer a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília para São Pedro da Aldeia é um sonho realizado. Espero que essa apresentação seja um reencontro emocionante e cheio de música”, afirmou.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp, no número (61) 9969-9877.