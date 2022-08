Teatro Mário Lago, em Saquarema, recebe a comédia “Bemvindo – lições de um sujeito ordinário”

Venham conhecer no sábado, dia 20, às 20 horas, no Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, Bemvindo, um arquivista pouco sociável que, ao tentar substituir um famoso coach em uma palestra motivacional, cativa o público com suas percepções e humor ácido. Sua sinceridade é exatamente o que não se espera de um especialista em autoajuda, mas o seu carisma às avessas acaba por surpreender e cativar o público.

A peça faz uma crítica bem-humorada, exaltando as soluções fáceis – e falsas – em um mundo complexo e repleto de nuances, e também discorre sobre as mazelas das redes sociais e seu impacto na sociedade que prefere, cada vez mais, a mentira bem contada em detrimento da verdade, quase sempre imperfeita. O texto é de Daniel de Mello e de Lucas Figueiredo, que também está no no papel-título.

A duração do espetáculo é de 45 minutos e a classificação etária, 16 anos. O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 – térreo, no Centro. A aquisição dos ingressos, ao preço de R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada), pode ser realizada através do link ou na bilheteria do teatro. Mais informações: 22 98164-9893.