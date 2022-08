Teatro Municipal de Cabo Frio entra em primeira etapa de melhorais para a reabertura total 

Inaugu­rado em 14 de agosto de 1997, e prestes a completar 25 anos, o Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, em Cabo Frio, entrou em uma das etapas necessárias para sua reabertura total. Por conta de diversas exigências não cumpridas no passado, como a entrega do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, o Corpo de Bombeiros impediu o funcionamento do espaço, e agora, após diversos procedimentos realizados desde o ano passado, o problema está sendo resolvido.

Após atualizações nas Normas de Combate à Incêndio, um novo projeto teve de ser elaborado, e o processo já consta na Secretaria de Fazenda para empenho e pagamento. Após essa etapa, será encaminhado ao Corpo de Bombeiros para avaliação e liberação.

“Um dos principais problemas do Teatro continuar fechado hoje, é por não terem enviado, em 2019, o cumprimento das exigências solicitadas. O prazo para a entrega expirou na época e nos colocou nesta situação atual. Por isso houve a solicitação de um novo projeto, atualizado, e que já em agosto será encaminhado para a Divisão de Segurança Contra Incêndio dos Bombeiros, no Rio de Janeiro”, explica o secretário de Cultura de Cabo Frio, Clarêncio Rodrigues.

Por estar fechado desde 2017, outros problemas surgiram. A estrutura da caixa cênica, por ter ficado muito tempo sem manutenção, também vai ter que passar por reformas, a partir de um projeto que já está em elaboração.

Segundo a diretora do Teatro, Rafaela Solano, o palco ficou deteriorado e precisa de adequações.

“Foi uma sucessão de situações durante todos esses anos, mas a Secretaria de Cultura está empenhada e comprometida, prestes a resolver. Essa próxima etapa de reformas será realizada por meio de um projeto que está sendo feito minuciosamente. Acreditamos que, após o início dessa segunda etapa, vamos avançar para reabrir o teatro do jeito que o cabo-friense e os artistas merecem”, diz Rafaela.

Apesar de ainda não estar funcionando por completo, o Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb retornou com atividades na sala Ângelo Samerson. No espaço são realizadas aulas gratuitas de violão, teatro, dança de salão, dança urbana e coral para a terceira idade, além de funcionar para ensaios e treinos circenses.

As aulas de dança de salão e dança urbana permanecem com inscrições abertas. As matrículas podem ser realizadas na secretaria do Teatro, de segunda a quinta-feira, das 9h às 19h, na Rua Aníbal Amador do Vale, no bairro Algodoal.