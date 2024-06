Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia apresenta espetáculo de comédia com Viviane Araújo neste sábado

By

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa apresenta, neste sábado (08/06), às 20h, o espetáculo de comédia “A Toda Poderosa”, protagonizado pela atriz Viviane Araújo. A peça narra a história hilariante de um diabo cansado de sua função no inferno e que pede férias para vir ao Brasil. Os ingressos estão à venda pela Internet, no site Sympla. A classificação indicativa é de 14 anos. A atração conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Na peça, Viviane interpreta Deus e contracena com o personagem do Diabo, interpretado pelo ator Maciel Silva. A história promete arrancar boas risadas do público ao abordar os entraves burocráticos e empecilhos ordenados por Deus ao Diabo para que ele consiga suas tão sonhadas férias em terras brasileiras.

O espetáculo tem direção de Catarina Abdalla e produção da Gama Produção Artística. Mais informações podem ser obtidas junto à produção pelo número (21) 98933-5262 (WhatsApp).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.