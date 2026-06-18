Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia recebe espetáculo “Lendárias do K-pop” neste domingo (21)

Os fãs da cultura pop coreana já têm um encontro marcado neste domingo (21/06) em São Pedro da Aldeia. O Teatro Municipal Dr. Átila Costa recebe, às 16h, o espetáculo “Lendárias do K-pop”, uma atração que mistura música, ação, fantasia e elementos da cultura tradicional coreana em uma experiência voltada para toda a família. A apresentação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e classificação indicativa livre. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A montagem acompanha a trajetória do Huntrix, um grupo fictício de estrelas do K-pop que, além de brilhar nos palcos, possui uma missão secreta: proteger o mundo contra forças das trevas. Utilizando o poder da música como arma, as personagens enfrentam desafios sobrenaturais e uma intensa rivalidade com o cantor Jino, em uma narrativa repleta de aventura, magia e grandes performances.

Com referências ao folclore e ao xamanismo coreano, o espetáculo transporta o público para um universo vibrante, em que ritmos envolventes e efeitos cênicos ajudam a contar uma história sobre coragem, amizade e superação. A proposta une entretenimento e imaginação em uma produção que dialoga com o crescente interesse do público brasileiro pelo universo do K-pop.

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.