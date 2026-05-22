Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia recebe espetáculo “Modo Divertidamente — O Show” no dia 30 de maio

Uma tarde de música, diversão e interação promete animar as famílias aldeenses no Teatro Municipal Dr. Átila Costa. No dia 30 de maio (sábado), às 15h30, São Pedro da Aldeia recebe o espetáculo infantil “Modo Divertidamente — O Show”, comandado pela MC Divertida. A apresentação, que tem classificação indicativa livre, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Com duração de 1h10, o show aposta em uma experiência interativa, reunindo música, brincadeiras e mensagens sobre autoestima, inclusão e valorização da infância. Durante a apresentação, MC Divertida conduz o público por um universo colorido e divertido, incentivando crianças e famílias a celebrarem a diversidade e acreditarem no próprio potencial.

Conhecida pelo carisma e pela forte conexão com o público infantil, MC Divertida vem se destacando em apresentações pelo Brasil com shows que unem entretenimento e mensagens positivas para crianças e responsáveis. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Olha o Ingresso, com valores de R$ 100 (inteira), R$ 80 (meia solidária) e R$ 50 (meia).

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.