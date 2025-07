Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e de Obras, acompanhada por técnicos do INEA, realizou uma visita em torno da Lagoa de Geribá para avaliar novas demandas da área.

A ação faz parte do programa Limpa Rio Margens, uma importante iniciativa do Governo do Estado que contempla o município com mais cuidado ambiental e qualidade de vida para a população.