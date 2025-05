Temporada 2025 do Concerto Gabriel Joaquim começa com noite de MPB nesta quarta-feira em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia dará início à temporada 2025 do Concerto Gabriel Joaquim com uma noite repleta de sucessos da música popular brasileira. O cantor e produtor musical aldeense Cleiton Cardoso se apresenta nesta quarta-feira (07/05), às 19h, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.

A noite de estreia terá um repertório repleto de sucessos da MPB, com canções consagradas de nomes como Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Jota Quest, entre outros. O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo a valorização dos artistas locais e o fortalecimento da cena musical aldeense.

“Desde 2022, o Concerto Gabriel Joaquim tem contribuído para democratizar o acesso à arte da música, dar visibilidade aos talentos da cidade e incentivar a formação de plateia. Já realizamos mais de 50 edições, sempre com artistas locais. O Cleiton é um musicista e produtor musical que representa muito bem essa força criativa da nossa cidade e terá a honra de abrir a temporada deste ano”, afirmou o secretário de Cultura, Thiago Marques.

Os concertos são protagonizados por artistas aldeenses, entre cantores solo, duplas, músicos instrumentistas e bandas, selecionados e contratados por meio de Edital de Chamamento Público. Os editais lançados pela Secretaria asseguram o investimento público direcionado ao setor artístico, com espaço para propostas diversas dentro da música.

Para Cleiton Cardoso, abrir a nova temporada do projeto é motivo de orgulho. “É uma grande alegria dar início a um projeto tão importante como o Concerto Gabriel Joaquim, que dá visibilidade aos músicos locais e valoriza a cultura da nossa cidade. O público pode esperar um repertório especial, preparado com muito carinho”, disse.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos está localizada à Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro de São Pedro da Aldeia.