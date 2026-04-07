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Temporada de cruzeiros 2025/2026 é encerrada em Búzios com cerca de 300 mil visitantes

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, registrou neste domingo (05), o encerramento oficial da temporada de cruzeiros marítimos 2025/2026. A última escala foi marcada pela chegada do navio MSC Seaview, consolidando o fim de mais um ciclo de operações no município.

Ao longo da temporada, iniciada em outubro de 2025, Búzios recebeu aproximadamente 300 mil visitantes por meio do turismo náutico, reforçando a importância estratégica do segmento para a economia local e para a movimentação do setor de serviços, comércio e receptivo turístico.

A temporada também evidenciou a consolidação de Búzios como um dos principais destinos de cruzeiros do estado do Rio de Janeiro, com fluxo contínuo de visitantes ao longo dos meses e impacto direto na geração de renda e oportunidades para a população.

O secretário de Turismo, Thomas Weber, destacou o desempenho positivo do período e o trabalho conjunto das equipes envolvidas.

“Encerramos mais uma temporada com números expressivos e, principalmente, com a certeza de que Búzios segue fortalecida no cenário do turismo marítimo. Foram meses de muito trabalho integrado, garantindo uma boa recepção aos visitantes e impulsionando a economia local. Seguimos avançando para tornar o destino cada vez mais estruturado e competitivo”, afirmou.

A Secretaria de Turismo agradece a todos os profissionais, órgãos parceiros e envolvidos que contribuíram direta e indiretamente para o sucesso da temporada, consolidando mais um importante capítulo para o turismo de Búzios.

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