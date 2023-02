Tenente-Coronel fala  com exclusividade sobre o Carnaval na Região dos Lagos 

O coronel Leonardo Oliveira, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar deu uma entrevista exclusiva nesta quinta-feira, dia 23, para falar sobre a questão da segurança do Carnaval pós pandemia.

“O nosso policiamento foi em base das prefeituras. Em base de 380 policiais, mas chegaram a 500 policiais por dia nas ruas. Além dos policiamentos com o Proes. Eles ajudaram muito em Arraial do Cabo, por exemplo” disse.

“Todos os casos de homicídios, foram três, não tem nenhuma relação com os festejos carnavalescos”, disse.

O que houve foi um ataque a guarnição no morro Coca Cola, em Arraial do Cabo, e o sujeito com relação ao tráfico de drogas, a prisão do Beto do Turano, que estava sendo procurado pela justiça.

Questionado sobre o que falta para o indivíduo respeitar o estado, o coronel disse que na pandemia houve uma redução nas comunidades na pandemia. Então, hoje, principalmente, na região metropolitana, a polícia tem que seguir protocolos pra adentrar base comunidades. E hoje existem traficantes que se baseiam nisso. Hoje, na Região dos Lagos, há um patrulhamento normal.

Na quinta-feira, fizeram uma abordagem a em moradores de rua. Ontem foram apreendidas 24 facas.