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Tentativas de furto são registradas em clínica e restaurante em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Comerciantes do bairro Braga, em Cabo Frio, denunciam tentativas de furto registradas na madrugada desta terça-feira (26) em uma clínica veterinária e em um restaurante que ficam lado a lado na Rua Elvira Sherman de Araújo. 

As ações foram registradas por câmeras de segurança, e a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo os denunciantes, o suspeito teria tentado invadir primeiro o restaurante, mas não conseguiu entrar. Em seguida, ele teria arrombado a porta lateral da clínica veterinária.

De acordo com os comerciantes, o homem não conseguiu levar nenhum item da clínica porque o alarme disparou durante a invasão. Apesar disso, a porta do estabelecimento foi danificada. 


Ainda conforme os relatos, o mesmo suspeito já estaria tentando cometer furtos em lojas da região há algum tempo. 

Um dos denunciantes relatou sobre a constância no qual o ladrão repete as ações. 

“Esse bandido já está fazendo isso tem tempo pelas lojas da região”, disse. 

Os responsáveis pelos estabelecimentos registraram boletim de ocorrência. 

A Polícia Civil informou que o caso já está sendo investigado e que agentes estão em posse das imagens das câmeras de segurança. 

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