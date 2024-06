Thiago Santos, proprietário do “Sem Frescura”, concorre ao troféu de melhor hambúrguer nos Estados Unidos

Conhecido por sua paixão por hambúrgueres, que já rendeu três hamburguerias no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, e São Pedro da Aldeia, o chef Thiago Santos, pode entrar para a história como campeão do Boca Burger Battle 2024. O jovem empresário está de malas prontas para participar da 11ª Competição Anual de Batalha de Hambúrgueres de Boca, que acontece no dia 13 de julho, no Sanborn Square Park, no Centro de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos.

A hamburgueria de Thiago é a única internacional no concurso, que premia a melhor receita de hambúrguer. E neste ano traz chefs das principais hamburguerias americanas. Durante a competição, cada chef vai apresentar sua obra-prima de grelhados e receber voto de um júri técnico e, também, popular. Ele adianta que pretende surpreender com uma criação que reúne ingredientes agridoces e picantes, que são receita de sucesso entre os americanos.

“Morei nos Estados Unidos por quatro anos. Também já estive na competição como expectador, por isso tenho uma ideia dos gostos dos jurados e do público. Acredito que seja o evento mais desafiador da minha carreira. Mas estou indo com uma equipe que me acompanha há muito tempo. E a nossa aposta será no umami, no sabor. Estamos acreditando muito que podemos trazer esse troféu para o Rio de Janeiro, para o Brasil”, conta.

O chef é referência por criar hambúrgueres “simples, bons e pronto”, como ele mesmo gosta de descrever. “Nossa história começou em 2015, quando tive a ideia de fazer hambúrgueres na cozinha de casa e oferecê-los aos amigos. Só tínhamos um sonho e uma vontade enorme de fazer acontecer. E é assim, que partiremos para essa competição. Com o nosso sonho e uma vontade enorme de mostrar o nosso trabalho para o mundo”, explica.

SEM FRESCURA – A primeira loja “Sem Frescura Burger” nasceu em 2017, quando Thiago Santos decidiu externar sua paixão por hambúrgueres. O empresário teve a oportunidade de morar em Miami em 1998 para estudar e, assim, apaixonou-se pelos hambúrgueres americanos. Hoje ele tem três lojas no estado do Rio de Janeiro, localizadas nas cidades de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e São Pedro da Aldeia.