Thomas Weber é o novo Secretário de Turismo de Búzios

Reeleito, o prefeito Alexandre Martins iniciou o ano trocando o secretariado. O empresário do ramo hoteleiro, Thomas Weber, é nomeado pelo prefeito a Secretário de Turismo.

Muito entusiasmado, Thomas inicia seu trabalho, frente a pasta, mapeando as ações que estão em andamento para desenvolver o plano de trabalho, buscando atuar junto de moradores e turistas, para amenizar possíveis problemas ocasionados na alta temporada.

Thomas Weber é morador de Búzios desde 1981, participou do processo de emancipação, sempre foi empresário atuante na cidade, estando a frente de importantes instituições, como Búzios Convention & Visitors Bureau e Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindsol), também foi presidente da TurisRio – empresa de turismo do estado do Rio de Janeiro.