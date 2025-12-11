Tiroteio no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, deixa dois mortos

Por volta das 4h da manhã desta quinta-feira, dia 11, um tiroteio intenso despertou moradores do Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Em meio aos disparos, dois moradores do conjunto habitacional Monte Carlo, Minha Casa, Minha Vida, foram encontrados mortos dentro de um apartamento.

As vítimas foram identificadas como Ranieli dos Santos e o adolescente João Lucas, de 15 anos. A perícia da Polícia Civil confirmou que ambos foram executados com tiros de armas de calibres 9mm e fuzil 7.62.

Mais de 50 cápsulas deflagradas ficaram espalhadas pelo imóvel, indicando a violência do ataque.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Cabo Frio. O caso segue sob investigação na 126ª DP, que busca identificar os responsáveis.