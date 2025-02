Título de posse do campo do Vila Nova, em Búzios, é entregue

A Prefeitura de Búzios celebrou um marco importante para o esporte local com a entrega do título de posse do campo do Vila Nova, localizado em frente ao hospital municipal.

A assinatura foi realizada no gabinete do Prefeito Alexandre Martins, com a presença do secretário de Esporte, Diego Neves, do Presidente do Vila Nova, Sr. Gersi, e representantes do clube e da comunidade. Após décadas de uso, o clube agora tem a segurança jurídica oficial sobre a área.

Para o secretário Diego Neves, essa conquista é um avanço significativo para o esporte buziano, ressaltando a importância histórica do Vila Nova para a cidade. O prefeito Alexandre Martins reafirmou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte e valorização das equipes locais: “Esse era um problema que se arrastava há mais de 28 anos, e hoje conseguimos dar uma resposta concreta.”

️