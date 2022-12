Todas as praias de Búzios estão próprias para banho

Dados divulgados pelo Instituto Estadual do Ambiente apontam que todas as praias de Búzios estão com balneabilidade próprias para banho.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou nesta segunda-feira (19) um levantamento sobre a balneabilidade das praias do litoral do Rio de Janeiro, no qual 84 praias estão impróprias para banho de mar. O monitoramento realizado pelo Inea, registrou que todas as praias de Búzios têm condições próprias para o banho.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, as ações ambientais realizadas pela atual gestão contribuem positivamente para estes dados apontados pelo Inea.

As condições podem ser alteradas em razão do período de chuvas. O Inea recomenda que os banhistas entrem no mar 24 horas após precipitações fortes e intensas.