Totem registra idosa coagida por suspeito antes de estupro a caminho de UPA em Cabo Frio

Imagens de um totem de segurança registraram o momento em que uma idosa de 70 anos aparece caminhando ao lado de um homem pouco antes de ser estuprada na madrugada de terça-feira (10), no bairro Parque Burle, em Cabo Frio.

Nas imagens, o suspeito acompanha a vítima enquanto os dois passam pelas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Segundo relato da mulher à polícia, ela já estava sendo coagida naquele momento.

De acordo com o depoimento prestado na delegacia, o homem teria agarrado a idosa pelo pescoço e a ameaçado. Para não levantar suspeitas de quem pudesse passar pela rua, ele obrigou a vítima a fingir que era sua namorada.

A idosa contou que havia saído de casa de madrugada para ir à UPA porque não estava se sentindo bem e queria medir a pressão arterial. No caminho, foi abordada pelo suspeito.

Ela relatou ainda que, depois de caminhar com ela pela rua, o homem a levou à força para um terreno baldio com mato alto perto da unidade de saúde, onde o estupro aconteceu, segundo o registro policial.

Durante a agressão, a idosa sofreu ferimentos, incluindo lesões no pescoço e na boca. Após o crime, ela conseguiu ir sozinha até a UPA para pedir ajuda e recebeu atendimento médico.

Por causa das lesões, a vítima precisou passar por um procedimento cirúrgico e segue em acompanhamento. De acordo com o neto da vítima, a idosa está muito abalada e tem evitado sair de casa.

A equipe da UPA acionou a Polícia Militar, que levou a idosa até a delegacia para registrar a ocorrência. Os policiais também foram ao local apontado por ela como cenário do crime, onde encontraram as sapatilhas que haviam sido perdidas durante a agressão.

Três dias depois, a Polícia Civil identificou um suspeito. Segundo os agentes, a expectativa é que um mandado de prisão preventiva seja expedido até o fim desta sexta-feira (13).

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio, que realiza buscas para localizar o autor do crime.