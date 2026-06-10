Trabalhador morre eletrocutado durante descarregamento de areia em Búzios

Um trabalhador, identificado como Guilherme dos Reis, de 21 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9) após sofrer uma descarga elétrica durante o descarregamento de uma carga de areia em uma obra no bairro José Gonçalves, em Armação dos Búzios.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de óbito por eletrocussão e, ao chegar ao local, foi informada de que o trabalhador havia subido em um caminhão caçamba para auxiliar no descarregamento do material quando ocorreu o acidente.

Segundo relatos de parentes e testemunhas, o caminhão realizava o basculamento da carga de areia para uma obra quando a caçamba teria encostado em uma rede elétrica de alta tensão. Guilherme estava próximo ao equipamento e sofreu uma descarga elétrica.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência. A área foi isolada para os procedimentos periciais.

A Defesa Civil de Búzios acompanha o caso e informou que uma avaliação preliminar realizada no local constatou que a rede de alta tensão estaria instalada abaixo dos limites de segurança recomendados.

Segundo o órgão, a fiação estaria em altura inferior à observada em algumas ligações elétricas residenciais da região, situação que pode aumentar o risco de acidentes envolvendo veículos de grande porte e trabalhadores.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a realização da perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos periciais, o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, que busca esclarecer a dinâmica do acidente e apurar eventuais responsabilidades.

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou a morte do trabalhador e informou que enviou uma equipe técnica ao local. Segundo a concessionária, as informações apontam que o acidente ocorreu durante o descarregamento de materiais, quando um equipamento de um caminhão teria encostado na rede elétrica.

A empresa informou que uma perícia será realizada para esclarecer as circunstâncias do caso e que irá colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação. A Enel também reforçou a necessidade de seguir as normas de segurança em obras realizadas próximas à rede elétrica.

A prefeitura de Armação dos Búzios informou que de acordo com as informações apuradas no local, o jovem Guilherme dos Reis, de 21 anos, trabalhava no descarregamento de material de construção quando ocorreu o acidente (veja nota abaixo na íntegra).

Nota na íntegra

A Defesa Civil Municipal foi acionada nesta data para atender uma ocorrência envolvendo descarga elétrica na Rua João Henrique de Souza, em frente ao nº 102, no bairro São José.

De acordo com as informações apuradas no local, o jovem Guilherme dos Reis, de 21 anos, trabalhava no descarregamento de material de construção quando ocorreu o acidente.

No momento da operação, o caminhão realizava o basculamento da carga e a carroceria entrou em contato com uma rede elétrica de alta tensão.

A vítima, que auxiliava na orientação da descarga, sofreu uma forte descarga elétrica e foi arremessada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, porém, após avaliação da equipe de socorro, foi constatado o óbito ainda no local.

A Polícia Militar compareceu à ocorrência e realizou os procedimentos necessários para o acionamento da perícia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

Durante a vistoria técnica realizada pela Defesa Civil, foi constatado que a rede de alta tensão apresentava altura abaixo dos padrões de segurança exigidos, situação que será formalmente comunicada aos órgãos competentes para as devidas providências e apuração de responsabilidades.