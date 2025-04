Trabalhador morre em acidente na Sal Cisne, em Cabo Frio

Um funcionário identificado como Marcos Antônio da Paixão, de 58 anos, faleceu em um acidente nas dependências da Sal Cisne, localizada na Rua Salinas Ponta Grossa, em Cabo Frio. O incidente ocorreu no fim da tarde de segunda-feira, dia 07, e o corpo de Marcos foi removido pelo Corpo de Bombeiros às 19h08, de acordo com informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros.

Em contato com o Portal do Jornal de Sábado, o representante da Sal Cisne em São Paulo, sr. Marcelo, esclareceu que Marcos não era funcionário efetivo da empresa, mas sim de uma terceirizada que prestava serviços à Sal Cisne e que polícia civil e perícia estão cuidando do caso.

De acordo com informações de familiares, Marcos era motorista de caminhão munck, e foi a óbito após parte de um “barracão” desabar sobre ele. O sepultamento aconteceu no cemitério Santa Izabel às 16h30.