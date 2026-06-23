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Traficante do Morro Limão, em Cabo Frio, é preso

Jornal de Sábado
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Na noite de segunda-feira, dia 22, policiais militares prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas no Morro do Limão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Ele utilizava tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina em uma área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem teria acelerado o passo na tentativa de deixar o local.

Diante da suspeita, os agentes realizaram a abordagem e encontraram com ele dois pinos de cocaína e R$ 50 em espécie.

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