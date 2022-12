A Prefeitura de Cabo Frio informa que o navio Seven Seas Mariner, de bandeira das Bahamas, com chegada prevista para esta quarta-feira (21), está na Praia do Forte mas, por causa do mau tempo, o comandante considerou não haver condições de segurança para o desembarque dos passageiros.

Desta forma, o navio seguirá para o próximo destino, que é a cidade de Salvador, na Bahia.