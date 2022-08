Transporte escolar passa por mais uma etapa da vistoria anual em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realiza nesta semana a vistoria anual na frota de veículos do tipo escolar, para o segundo semestre de 2022. Para isso, convoca os autorizatários e condutores auxiliares de veículos do transporte escolar do município para realizarem o procedimento, que vai acontecer em Cabo Frio e Tamoios. Quem não comparecer está sujeito às penalidades e medidas administrativas, como a proibição de exercer a atividade.

Os autorizatários que residem em Cabo Frio devem comparecer com os veículos, até sexta-feira (19), das 9h às 12h e das 14h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que fica na Rua João Pessoa, 516, na Vila Nova. Já o atendimento aos autorizatários de Tamoios será nesta quinta-feira (18), das 9h às 12h e das 14h às 16h, no UnaPark, em Unamar, onde estarão dispostas equipes da Mobilidade para realização da vistoria.

Para realizar a vistoria, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: cartão “Autorizatários e Auxiliar” atualizado – (original); Taxa de Vistoria – retirada na Secretaria de Fazenda – (original); Documentos do Veículo CRLV 2021 – (cópia); Certificado de Segurança Veicular das conduções movidas a GNV (cópia); ISS 2022 “Autorizatário e Auxiliar” (cópia – retirar na Secretaria de Fazenda); CNH “Autorizatário e Auxiliar” – (cópia); última aferição do Tacógrafo – (cópia); Certificado de aferição do tacógrafo – (cópia); Seguro Escolar (Apólice e comprovante de pagamento) – (cópia); Certidão do Curso Escolar (Autorizatário e Motorista Auxiliar); e dos documentos do autorizatário (RG e CPF).

Os veículos que não forem aprovados na vistoria ficarão impossibilitados de trafegar como veículos de aluguel para fins de transporte escolar e, somente após sanadas as irregularidades, serão liberados para exercer a atividade.