Travessa Maçônica, em Cabo Frio, passa por intervenção nesta segunda

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta segunda-feira (16) uma intervenção na rede de drenagem da Travessa Maçônica, no Centro da cidade.

Durante a ação, equipes da secretaria efetuaram a substituição de manilha danificada por tubos de PVC, com o objetivo de melhorar o escoamento da água e evitar possíveis transtornos na via.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, a intervenção faz parte das ações de manutenção e conservação da rede de drenagem do município, que são realizadas de forma contínua para garantir o bom funcionamento do sistema pluvial e melhores condições de infraestrutura urbana.