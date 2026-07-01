Travesti é preso em Cabo Frio acusado de extorsão

Nesta quarta-feira, dia 01, a Polícia Civil prendeu uma travesti acusada de extorsão em Cabo Frio, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, a acusada emprestou R$ 600 à vítima e, em pouco tempo, passou a cobrar juros abusivos. Mesmo após a vítima pagar R$ 1.100, ela continuou exigindo R$ 3.500.

De acordo com a Polícia Civil, para forçar o pagamento, a investigada utilizava ameaças e chegou a afirmar que seu irmão era criminoso, intimidando a vítima para obter vantagem financeira.

O caso começou a ser apurado após a vítima registrar um Registro de Ocorrência Online (RO Online). A equipe da 126ª DP identificou a autora e o delegado responsável representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Após a expedição do mandado, o setor de inteligência da delegacia localizou o paradeiro da acusada e acionou a equipe operacional, que efetuou a prisão.

Ainda segundo a Polícia Civil, a presa possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime e permanece à disposição da Justiça.