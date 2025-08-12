Trecho do calçadão da Praia do Forte, em Cabo Frio, passa por reparo emergencial

A Secretaria da Cidade de Cabo Frio deu início, nesta terça-feira (12), a uma intervenção emergencial para a correção do solo em um trecho da orla da Praia do Forte. A ação está sendo executada na altura da Rua Antônio Feliciano de Almeida, ao lado da academia ao ar livre, e engloba a recuperação estrutural do calçadão, com posterior restauro do meio-fio e recolocação das pedras portuguesas.

Também será delimitado o acesso à praia, com recomposição de areia e vegetação de restinga, e feitas melhorias na escada para garantir a acessibilidade e reforçar a segurança de pedestres e banhistas.

De acordo com a vistoria técnica, foi constatado que o piso estava cedendo, apresentando um vão de 30 centímetros entre o concreto e a areia. Além disso, a estrutura lateral que sustenta o piso quebrou e tombou, deixando o pavimento menos firme. Foram detectados ainda afundamentos e desníveis em alguns pontos, aumentando o risco de acidentes e até mesmo de desabamento da estrutura.

Ainda segundo o relatório, o afundamento foi causado pelo tráfego excessivo de pedestres, somado à falta de manutenção adequada. Foi identificado também o tombamento de um trecho do muro de pedras que integra a rampa de acesso à praia.

A revitalização da orla da Praia do Forte tem como principal objetivo garantir a conservação e preservação da vegetação de restinga. O secretário da Cidade e vice-prefeito, Miguel Alencar, reforçou o compromisso da gestão com a preservação e a segurança da orla.

“A Praia do Forte é o cartão-postal da nossa cidade e precisa estar sempre bem cuidada. Essas intervenções emergenciais são necessárias para garantir a segurança de todos, mas também para preservar o nosso patrimônio e a vegetação nativa. Trabalhamos para que moradores e turistas possam aproveitar este espaço com tranquilidade e segurança”, afirmou.