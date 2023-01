Treinamento Morte Materna Zero para profissionais de saúde em Búzios

Em Búzios, no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), no dia 1º de fevereiro, das 9h as 11h, os profissionais de saúde da unidade, participam de uma ‘palestra treinamento’ com o consultor hospitalar do Laboratório Hebron, Carlos Eduardo. Com o tema ‘Morte Materna Zero – recomendações, assistências para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica’, ação tem como objetivo dar ainda mais segurança as mulheres atendidas no município.

Um dos treinamentos abordados durante a capacitação desses profissionais que se especializaram em acompanhar todo o processo de gestação, desde seu planejamento até o pós-parto, foi a atualização do uso do Misoprostol, medicamento de uso exclusivamente hospitalar, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como medicação responsável pela salvação da vida de mulheres em todo o mundo.

Dados do Ministério da Saúde dão conta de que a hemorragia após evento obstétrico é uma das maiores causas de morte materna na região das Américas e a segunda maior causa no Brasil.