Três homens suspeitos de roubos são presos na Região dos Lagos durante ações policiais no fim de semana

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de envolvimento em diferentes roubos na Região dos Lagos do Rio durante ações realizadas no fim de semana dos dias 21 e 22 de fevereiro. As operações ocorreram em Cabo Frio e Iguaba Grande e foram conduzidas principalmente por equipes da 126ª DP, com apoio da Polícia Militar e de setores de inteligência.

Uma das prisões teve como alvo um homem condenado por roubo qualificado, com pena superior a 18 anos de reclusão. Ele foi localizado durante uma ação integrada que contou com equipes de Cabo Frio, Iguaba, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo, além do suporte da Central de Monitoramento de Iguaba Grande.

Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir em direção à Região dos Lagos, mas foi interceptado em Iguaba Grande e levado à delegacia para cumprimento do mandado judicial.

Outro detido foi encontrado no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Ele era procurado por roubo qualificado e, de acordo com as investigações, também é suspeito de participação em uma tentativa de latrocínio registrada em setembro de 2025. Na ocasião, um idoso foi baleado no rosto durante um assalto na Estrada de São Jacinto, mesmo sem oferecer resistência.

Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem para cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem reagiu e entrou em luta corporal com os agentes duas vezes. Para conter a agressão, policiais efetuaram disparos que atingiram a região da coxa do suspeito. Ele foi socorrido para o hospital do Jardim Esperança, onde permaneceu sob custódia antes de ser apresentado à autoridade policial.

A terceira prisão está ligada a um assalto ocorrido em 10 de fevereiro, na Praia das Dunas do Peró, em Cabo Frio. Na data, um casal de turistas e a filha foram abordados por dois criminosos, um deles portando o que parecia ser uma arma longa. As vítimas tiveram celulares e joias roubados e foram obrigadas a realizar uma transferência via PIX de R$ 9.527,78.

Durante a investigação, agentes do Setor de Roubos e Furtos da 126ª DP identificaram o responsável por receber o valor pela transferência. O homem foi localizado em Campos dos Goytacazes e, em depoimento, apontou quem seria o beneficiário final do dinheiro que acabou se entregando ao perceber que estava cercado pelas diligências.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas, e um simulacro de arma usado no crime foi apreendido na casa dele.

A Polícia Civil informou que as prisões fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao combate a crimes patrimoniais na Região dos Lagos, especialmente roubos cometidos contra moradores e turistas. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e conexões entre os casos.