Três pescadores seguem desaparecidos em Arraial do Cabo

Três pescadores seguem desaparecidos desde a última sexta-feira (31) em Arraial do Cabo. Eles foram identificados como Vandré Valente, Valdeir Fernandes, conhecido como “Russo”, e Cleiton Barreto. O grupo saiu para pescar na região do Morro da Boa Vista e não retornou.

A confirmação das identidades foi feita por Sueli Valente, irmã de Vandré, que afirmou ter sido informada pela Marinha do Brasil nesta quinta-feira (6) de que ainda não há novidades sobre o paradeiro dos pescadores. Segundo ela, as buscas continuam por mar, com apoio de helicóptero.

Sueli criticou a lentidão das respostas das autoridades e pediu mais efetividade nas ações, além de esclarecimentos sobre as medidas adotadas desde o desaparecimento.

O barco usado pelos três pescadores também segue desaparecido. O espinhel de pesca foi encontrado no fim de semana, mas não há sinais da embarcação nem dos tripulantes.

As operações envolvem equipes da Marinha, da Prefeitura de Arraial do Cabo, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac) e pescadores locais, que auxiliam nas varreduras em mar aberto.