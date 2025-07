Três pinguins-de-Magalhães são resgatados em praias da Região dos Lagos

O Instituto Albatroz, que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras em parte da Região dos Lagos do Rio, resgatou três pinguins-de-Magalhães durante os primeiros dias da temporada da espécie na região, que vai de junho a setembro.

Segundo o Instituto Albatroz, os animais estavam encalhados nas praias de Geribá e da Tartaruga, em Armação dos Búzios, e em Arraial do Cabo, com sinais de hipotermia. Eles foram acomodados sobre cobertores e mantidos sob aquecimento controlado, o que é crucial para a recuperação da temperatura corporal. Além de também receberam fluidoterapia e medicamentos essenciais para estabilização.

Ainda de acordo com o instituto, um dos pinguins estava com a parte de cima do bico mais curta que a parte de baixo, causando um desalinhamento que pode afetar a habilidade do pinguim para se alimentar no ambiente natural.

As aves foram levadas para o Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) da instituição, em Araruama.