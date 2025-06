Três veículos são removidos na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, durante ação contra abandono nas vias públicas

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública segue com a força-tarefa para a retirada de veículos abandonados nas ruas de Cabo Frio. Nesta quinta-feira (26), a ação foi realizada no bairro Praia do Siqueira e resultou no recolhimento de três automóveis para o depósito público.

Os veículos estavam estacionados há bastante tempo em via pública e foram previamente notificados. Como os responsáveis não tomaram as providências dentro do prazo legal, os automóveis foram removidos, conforme determina a legislação municipal.

A operação é coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com o objetivo de garantir o cumprimento da lei, promover mais segurança e melhorar o tráfego de veículos na cidade.

As fiscalizações continuam em outros pontos do município, com base em denúncias da população e no monitoramento das equipes da pasta.