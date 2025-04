Trilha de José Gonçalves, em Búzios, poderá se chamar de “Trilha Florencia Aranguren”

A Câmara Municipal de Búzios incluiu na pauta da sessão desta terça-feira (15) o Projeto de Lei 74/2025, que propõe dar o nome de “Trilha Florencia Aranguren” à trilha de José Gonçalves, localizada entre o ponto final das vans na Avenida principal e a praia José Gonçalves. A proposta, de autoria do vereador Toni Russo (MDB), que será lida e encaminhada às comissões, busca homenagear a jovem artista argentina brutalmente assassinada na cidade em dezembro de 2023.

Também consta na pauta de amanhã o Projeto Lei 66/2025, de autoria do vereador Felipe Lopes (DC), que visa instituir o Roteiro de Especial Interesse Turístico no Município. De acordo com o texto, o roteiro será estabelecido em conjunto com os profissionais que atuam nos passeios turísticos da cidade, incluindo bugueiros e taxistas, prevendo ainda sua devida sinalização. O projeto também será lido e encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.