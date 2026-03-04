Troca de comando no 25º BPM em Cabo Frio acontece nesta sexta

Está marcado para esta sexta-feira, dia 06, às 11h, a troca de comando do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), em Cabo Frio.

A coronel Andreia Campos deixará o comando do após quase dois anos à frente da unidade.

Segundo a oficial, ela assumirá o 8º Comando de Policiamento de Área (8º CPA), setor responsável pela coordenação dos batalhões da Polícia Militar na Região dos Lagos.

Durante o período em que comandou o 25º BPM, Andreia Campos foi a primeira mulher a ocupar o posto na unidade de Cabo Frio. No comando do batalhão, foram realizadas operações voltadas ao combate a roubos, assaltos e outros crimes na área de atuação.

A oficial também esteve à frente de ações de reforço do policiamento e de integração entre forças de segurança nos municípios atendidos pelo batalhão.

Com a nova designação, a coronel passará a coordenar batalhões da Polícia Militar no interior do estado, incluindo unidades que atuam em cidades como Cabo Frio e Macaé, entre outros municípios da Região dos Lagos.

A mudança faz parte de uma reorganização interna da corporação. A Polícia Militar deverá anunciar nos próximos dias o nome do novo comandante do 25º BPM.