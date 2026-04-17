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Tubarão-baleia fica preso em rede de pesca e mobiliza equipes em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um tubarão-baleia foi registrado após ficar preso em uma rede de pesca na manhã desta quinta-feira (16), na região da Praia Grande, em Arraial do Cabo. O caso foi identificado durante monitoramento ambiental realizado com drone. 

O animal, da espécie Rhincodon typus, foi localizado por pesquisadores da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Funtec Ambiental) durante uma operação de rotina do Projeto Mar de Baleias. 

O Ao perceberem o enredamento, as equipes acionaram imediatamente outros profissionais da fundação e também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dando início ao protocolo de acompanhamento.

Pescadores que atuavam na área colaboraram com a ocorrência. Segundo as equipes envolvidas, o tubarão-baleia conseguiu se soltar da rede de forma natural, sem necessidade de intervenção direta. 

Após se desvencilhar, o animal permaneceu por alguns instantes próximo à faixa de arrebentação antes de seguir em direção ao alto-mar. 

Após o deslocamento, equipes do ICMBio realizaram buscas na região, mas não houve novo avistamento até o momento. O monitoramento segue sendo realizado pelas equipes ambientais. 

De acordo com a Funtec Ambiental, a ocorrência reforça a importância do acompanhamento contínuo da fauna marinha na costa da Região dos Lagos, especialmente em áreas de atividade pesqueira. 

A instituição também destacou a atuação conjunta entre pesquisadores e pescadores durante o episódio. 

A orientação é que, em situações envolvendo animais marinhos em risco, feridos ou presos em redes, a população não se aproxime nem tente realizar resgates por conta própria, devendo acionar imediatamente os órgãos ambientais competentes.

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