Turismo de São Pedro da Aldeia realiza projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental” na Ilha do Boi neste sábado

A Secretaria Municipal de Turismo de São Pedro da Aldeia irá realizar mais uma edição do projeto “Seja Legal: Preservar é Fundamental” neste sábado (22/02). Desta vez, a ação será na Praia da Salina (Ilha do Boi), localizada no bairro Praia Linda. A iniciativa, que conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, tem como objetivo fomentar o ecoturismo e a conscientização ambiental, por meio da limpeza dos pontos turísticos naturais da cidade e a prática de exercícios físicos. Os interessados em participar devem se inscrever por meio do formulário on-line disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkrwfIjLPaPTlyOCvgVqbQrr3c0hR6fjEllOjCHLsfr63p1w/viewform?usp=header

O secretário adjunto de Turismo e Eventos, Rodolfo Jotha, destacou o sucesso do projeto. “É uma iniciativa que só tem a agregar para a nossa cidade. Realizamos a primeira edição na Trilha dos Cardeiros e superou as nossas expectativas. Tivemos uma grande adesão do público e recolhemos mais de 60kg de lixo em um dos pontos turísticos mais visitados de São Pedro da Aldeia. Agora, iremos realizar mais uma edição do projeto, desta vez na Ilha do Boi, e convidamos a todos para participarem dessa ação em prol da cidade e do meio ambiente”, disse.

A concentração será no início da trilha, às 8h. Os interessados devem comparecer ao local com roupas leves, filtro solar e água para uso pessoal. O percurso de aproximadamente dois quilômetros não é recomendado para menores de 12 anos. Menores de 18 anos só podem participar acompanhados de adulto responsável.