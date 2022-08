Turismo visita Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia para alinhar parceria

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo visitou o Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia nesta semana.

A iniciativa teve como objetivo o alinhamento de futuras ações em parceria com o Comando da Força Aeronaval, que visam movimentar o turismo aldeense.

Os profissionais foram recebidos pela equipe do Museu da Aviação Naval para uma visita às instalações locais.

O Museu, que é o único do Brasil, e a Praça dos Pionerios são espaços integrantes do Complexo Aeronaval. A proposta do local é resgatar e preservar a memória da aviação na Marinha, aproximando a sociedade civil de forma a difundir a história da Aviação Naval, que remonta ao ano de 1916, para as gerações futuras.

Para quem desejar visitar o espaço, o Museu funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 11h15 às 17h. Aos sábados, domingos e feriados, a visitação é feita das 10h às 17h. A entrada é gratuita.