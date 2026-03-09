Turista de 62 anos morre afogado em praia de Cabo Frio

Um turista de 62 anos, de Conselheiro Lafaiete, morreu após se afogar durante um banho de mar em Cabo Frio.

A vítima, conhecida como Toninho, viajava com a família quando ocorreu o acidente na manhã deste domingo (08).

Segundo relatos de familiares, o homem entrou no mar por volta das 8h30, em um ponto da praia onde a água não aparentava perigo. Mesmo sem estar em local profundo e com o mar aparentemente tranquilo, ele teria sido surpreendido por uma vala formada no fundo do mar, associada à corrente de retorno. Esse fenômeno ocorre quando a água que avança para a praia retorna ao mar em um fluxo mais forte, capaz de arrastar banhistas.

De acordo com testemunhas, Toninho começou a ser puxado pela corrente e não conseguiu retornar à faixa de areia. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar até a chegada do socorro.

Familiares afirmam que o resgate ocorreu após o incidente e relatam que o primeiro atendimento teria enfrentado dificuldades durante as tentativas de reanimação. Apesar das manobras realizadas no local, o turista não resistiu.

Após o ocorrido, bandeiras de risco foram instaladas na área da praia para alertar banhistas sobre as condições do mar. A situação gerou revolta entre parentes da vítima, que questionam a sinalização e o atendimento prestado no momento do resgate.